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В Госдуме предложили отделить творчество иноагентов в Яндекс.Музыке

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой предложил создать отдельную библиотеку с творчеством иноагентов в Яндекс.Музыке с обязательными пометками и блокировкой возможности получать доход от российских пользователей, пишет РИА Новости.

«Буду настаивать на организации отдельной "библиотеки" иноагентов, где в одном месте будет сосредоточено их "творчество", с обязательными пометками и аннотациями, а особенно – с блокировкой возможности получения доходов от российских пользователей», - написал Луговой в своем Telegram-канале.

По его словам, вопросов к сервису становится все больше. При том, что уже неоднократно обращалось внимание правоохранительных органов на нарушение законодательства со стороны Яндекс.Музыки, площадка остается «местом прибыли» иноагентов, указал парламентарий.