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В России расширили список получателей льготных лекарств

Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства, включив в него ишемическую болезнью сердца и хроническую сердечную недостаточность, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов в целях обеспечения в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка 40%, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний», - говорится в документе.

Всего в перечень препаратов включены более 30 международных непатентованных наименований лекарств, пишет РИА Новости.