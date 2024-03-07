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Эстония вышлет из страны российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллине и вручило ему ноту о том, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.

«МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата. МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета... и считает необходимым заявить об этом очень четко», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы эстонского МИД.

Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата, сообщили в МИД РФ. «Российская сторона даст соответствующий ответ», - заявили в ведомстве.