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Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу «Любэ» и Газманова

Минпросвещения РФ поддержало инициативу о включении в учебную программу школьных уроков музыки изучение творчества группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергей Колунов.

«Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало», - сказал Сергей Колунов.

По его словам, теперь совместно с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список таких исполнителей и композиций, в него точно войдут «Любэ», Газманов и Shaman.