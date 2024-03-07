В России и мире

Россияне стали на 31% чаще заказывать еду с доставкой - исследование

Спрос на заказ еды с доставкой в России в 2023 году вырос на 31% по сравнению с годом ранее, об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education).

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«В России стали чаще пользоваться доставкой еды. Спрос на нее вырос на 31% с начала 2023 года», - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, чаще всего россияне заказывают суши - спрос на их доставку в 2023 году вырос на 29%. На втором месте доставка пиццы - спрос на нее увеличился на 52%, на третьем - доставка шаурмы (+14%).

При этом динамика спроса на доставку пиццы стабильно превышает спрос на доставку суши. Если такая тенденция сохранится, то уже в течение года, впервые за долгое время, доставка пиццы в России станет популярнее суши.

Чаще всего россияне в 2023 году заказывали суши в компаниях «Суши вок», «Тануки» и «Суши мастер», пиццу - в «Додо пицца», «Папа джонс» и «Домино’с пицца». Что касается шаурмы, то потребители чаще всего отдавали предпочтение локальным точкам продажи, объяснили эксперты.

Исследование проведено на основе опроса среди 800 представителей целевой аудитории, анализа трафика и изучения бренд-запросов. Для расчетов также были использованы внутренние данные от партнеров из доставок еды.