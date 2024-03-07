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Турчак рассказал об итогах деятельности рабочей группы по СВО на заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

21.03.2024 07:45|Псков

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в заседании обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Турчака

Заседание провел первый замруководителя администрации президента, глава набсовета Сергей Кириенко. 

Андрей Турчак рассказал коллегам об итогах деятельности рабочей группы по СВО. Многие вопросы с фондом решаются совместно. 

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые уже работают:

  • прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе возникшие из договоров поручительства;
  • право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации);
  • сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных;
  • предусмотрены отдельные программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО, сохранены срочные трудовые договоры для мобилизованных и добровольцев, преимущество при поступлении на муниципальную или госслужбу;
  • предприниматели, трудоустраивающие ветеранов, теперь получают статус социальных и связанные с этим льготы;
  • обеспечено зачисление детей участников СВО в детские сады без очереди и льготное поступление в вузы, первоочередное зачисление в колледжи и техникумы участников СВО и их детей вне зависимости от оценок в аттестате. 

«Ряд законопроектов сейчас находятся на рассмотрении Госдумы. По нескольким - ждём позицию правительства. Многие из этих инициатив обсуждали с главой фонда Анной Цивилевой. Рассчитываем, что совместными усилиями сможем их реализовать», - отметил Андрей Турчак. 

Теги: #турчак
Источник: Псковская Лента Новостей
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