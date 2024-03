По информации газеты, актер умер 19 марта в больнице в Сент-Олбансе (штат Вермонт). Причиной смерти Уолша стала остановка сердца.

Как отмечает издание, за свою карьеру Уолш снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Он принял участие в таких проектах, как «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982), «Байки из склепа» (Tales from the Crypt, 1989-1996), «Секретные материалы» (The X Files, 1993-2018), «Голгофа» (Calvary, 2013), «Достать ножи» (Knives Out, 2019).