В России и мире

Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских банках

Ряд китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. Они начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно такие транзакции, сообщил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он добавил: эта проблема стала актуальной в последние пару месяцев.

Среди таких финорганизаций КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo (они занимают 13-е и 15-е место по капитализации в Китае). А также — China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank, рассказал Алексей Порошин.

Эти китайские банки действительно перестали принимать платежи в юанях из России примерно с середины января 2024-го, подтвердил источник из банковского сектора РФ. Он подчеркнул: сейчас эта проблема по-прежнему актуальна. Новые ограничения вызваны опасениями из-за рисков введения вторичных санкций и давлением со стороны США.

Больше не принимает платежи в юанях из России и ряд банков КНР с международным участием, добавил Алексей Порошин. Среди них — местные филиалы CitiBank, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank и другие.

Однако они перестали проводить операции с клиентами из нашей страны еще с 2022 года, после введения санкций, пишет «Известия» со ссылкой на два источника на банковском рынке.