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Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи с Россией

Парламент Эстонии принял решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщила в среду пресс-служба парламента.

«Парламент принял решение о расторжении договора с РФ о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Денонсация договора не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками», - говорится в сообщении.

По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например, при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем, пишет РИА Новости.

Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет. Эстония должна уведомить Россию о денонсации договора не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего срока его действия, который заканчивается 18 марта 2025 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет следить за действиями Эстонии по денонсации договора и действия российской стороны будут зависеть от того, как в Эстонии реализуют свои намерения на практике.