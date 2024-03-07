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Знаменитый Дом Союзов в Москве вернули государству

Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ООО «Колонный зал Дома Союзов» историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, а ранее – Благородное собрание.

«Истребовать из чужого незаконного владения… нежилое здания общей площадью 13017,3 квадратных метра… расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 1. Решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на нежилое здание», – огласил резолютивную часть решения суда судья Андрей Гамулин.

Ответчики требования Генпрокуратуры не признали. Они, в частности, заявили, что здание было передано профсоюзам еще в 1917 году, когда Военно-революционный комитет отобрал его у дворянского собрания. Впоследствии, после того как в законодательстве появилось понятие «право собственности профсоюзов», произошло «узаконивание», сообщили юристы.

Ответчики также заявили о пропуске исковой давности, поскольку государственным органам было давно известно, кто является собственником Дома Союзов. Так, по словам ответчиков, Минимущество еще в 2000 и 2001 годах заключало с собственниками договор на проведение своих торжественных мероприятий, такие же договоры были с Генпрокуратурой.

Истец заявил, что не было решений госорганов, порождающих право собственности ответчиков. При этом срок исковой давности не пропущен, так как основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки, пишет РИА Новости.

Ранее суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры, запретив Росреестру осуществлять государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении здания. Еще одно ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «Колонный зал Дома Союзов» взимать с ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания Российской Федерации» плату за пользование зданием суд отклонил.

В материалах суда говорится, что здание в 2001-2002 годах было передано в безвозмездное пользование ЗАО «Дом союзов». В апреле 2017 года в отношении здания произведена регистрация передачи в доверительное управление ООО «Колонный зал Дома Союзов». В ЕГРЮЛ единственным участником последней компании указана Московская федерация профсоюзов. Дом Союзов является объектом культурного наследия федерального значения.