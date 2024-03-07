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Швеция планирует разместить своих военных в Латвии

Швеция в рамках НАТО планирует с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии, пишет газета Politico со ссылкой на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа.

«Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября», - пишет издание, взявшее интервью у шведского посла.

Как отмечается, некоторые миссии, такие как разминирование, могут начаться раньше этого срока, пишет РИА Новости.

По данным Politico, шведские военные будут размещаться в Латвии на ротационной основе и будут сменяться военным персоналом из Дании.

Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.