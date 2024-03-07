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МегаФон успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование

МегаФон завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное IP-оборудование от российской компании B4COM. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

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Новые маршрутизаторы способны увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит/c, что позволит решить задачу по импортозамещению и справиться с возрастающим объемом передаваемого интернет-трафика.

Для подключения базовых станций к ВОЛС используется оборудование IPBH (IP Backhaul). Данное техническое решение предполагает применение IP-маршрутизаторов, позволяющих реализовать не только высокоскоростное подключение базовых станций всех стандартов мобильной связи, но и высокий уровень клиентского обслуживания, защиты информации, а также надёжности всей сети в целом.

По своим характеристикам маршрутизаторы от B4COM не уступают зарубежным аналогам и способны пропускать трафик на скорости 100 Гбит/c. Оборудование позволит увеличить пропускную способность сети, а также организовать один или несколько резервных маршрутов пропуска трафика до базовой станции, что обеспечит бесперебойное предоставление услуг связи.

Перед внедрением на сети оборудование прошло тест в федеральном Центре исследований и разработок МегаФона. В ходе лабораторных испытаний отечественные маршрутизаторы проверялись на производительность, поддержку протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Все проведенные тесты показали положительный результат.

Вторым этапом стало развертывание пилотных зон на коммерческой сети. Маршрутизаторы B4COM были установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В настоящее время через них успешно проходит пользовательский трафик. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России.

«Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему мы значительно расширяем пул наших поставщиков. Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО "МегаФон", что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — отмечает директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.