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МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля.

«Глава МИД Латвии принял решение объявить одного дипломата посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля», - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.

В министерстве сообщили, что временному поверенному в делах РФ в Латвии Олегу Зыкову был заявлен протест из-за того, что посольство якобы «продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии», пишет РИА Новости.

Российская сторона ответит Латвии на высылку своего дипломата, сообщили в МИД РФ.