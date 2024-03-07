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Россияне стали оспаривать в судах порочащие Telegram-посты

Россияне теперь смогут заблокировать в поисковой выдаче посты в анонимных Telegram-каналах, порочащие честь и достоинство. Такие иски стали чаще рассматривать суды, пишут «Известия».

Ранее выявлялось лицо, которое распространяет недостоверную информацию — им мог быть как администратор домена, так и автор или собственник ресурса.

«Telegram-каналы реализованы по иному механизму — зачастую, с анонимностью авторов, поэтому первоначально суды столкнулись с отсутствием практики и предпочитали отказывать в удовлетворении исков. Сейчас же предполагается, что в случае невозможности определения администратора канала, истец может обратиться в суд с заявлением об установлении факта распространения порочащей информации. В случае удовлетворения — обращаться в Роскомнадзор с заявлением о блокировке ресурса», — сказал адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Такая ситуация объясняется новизной подобной категории споров, и первые прецеденты уже есть, пояснил он.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Михаила Мушаилова, сейчас правильный способ защиты по таким делам — это обращение в суд с иском об установлении факта, однако суд все же вправе отказать если не проведена лингвистическая экспертиза, или ненадлежащим образом проведена фиксация порочащих сведений.

