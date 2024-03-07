В России и мире

В России создали соцсеть для водителей

Российские разработчики создали первую социальную сеть для автомобилистов. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Ключевая особенность нашей задумки заключается в том, что водители смогут общаться друг с другом, просто наведя камеру смартфона на номер машины. Кроме того, составляется карта участников движения, и автомобилисты смогут просить помощи у других людей, если что-то случилось на дороге», — рассказал лидер проекта We Are Drivers Иван Юрин.

При регистрации в приложении пользователь может запретить ему писать личные сообщения во время движения, так как это небезопасно, подчеркнули разработчики.

По словам разработчиков, целевая аудитория — автомобилисты в возрасте от 18 до 45 лет, активно использующие другие соцсети и мессенджеры для коммуникации. В настоящий момент уже готовы веб-сайт проекта, разрабатываются мобильные приложения для операционных систем Android и iOS, пишут «Известия». Предполагается, что для полноценного завершения разработки потребуется около года.