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Умер актер из сериала «Молодежка»

Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом сообщается на странице Ярославского театра юного зрителя во «ВКонтакте».

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино», - говорится в некрологе.

Актер родился в 1961 году в Тирасполе, учился в Воронежском театральном институте. После обучения работал в Ярославском ТЮЗ с 1984 по 1992 год. Позднее выступил сооснователем Ярославского камерного театра и основателем кинокомпании «Ярсинема».

Ваксман исполнил более 100 ролей в театре и в кино, включая роль Николая Гросмана в сериале «Молодежка», пишут РИА Новости..