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Роскачество обнаружило кишечную палочку в хлебцах одной из марок

Роскачество обнаружило кишечную палочку в хлебцах одной из марок, которая попала в исследование, при этом токсинов в проверяемой продукции брендов обнаружено не было, рассказали РИА Новости в организации.

Изображение от freepik

Было проведено исследование 20 торговых марок ржаных хлебцев по 453 показателям качества, безопасности и соответствия маркировке. В выборку попали торговые марки: «О'кей Daily», MaxiVita, Dr.Korner, «Каждый день», Finn Crisp, «Просто», «Щедрые», Kruazett, «Хлебцы-Молодцы», «ОГО!», WASA, «ВкусВилл», «Лента», Magic Grain, Blockbuster, Baker House, Doctor Grain, «Елизавета», «Алтайские хлебцы» и «Невская мельница».

«Токсины и токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и другие) в хлебцах не обнаружены. Также продукция исследовалась на наличие пестицидов: обязательным требованиям соответствует вся продукция, однако в 12 хлебцах выявлены следовые количества двух пестицидов. Это не нарушение, однако такая продукция не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества», - заявили в организации.

При этом эксперты обнаружили «в продукции под торговой маркой "Невская мельница" бактерии группы кишечной палочки». Уточняется, что при производстве хлебцы проходили термическую обработку, соответственно опасные микроорганизмы попали в продукт уже после того, как он был изготовлен.

«Бактерии группы кишечной палочки – санитарно-показательные микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции, поэтому присутствие их в хлебцах не допускается. Бактерии этой группы также могут попадать в продукты питания из сырья, однако при термической обработке они погибают. Присутствие бактерий группы кишечной палочки в хлебцах свидетельствует о возможном заражении готовых изделий после изготовления в процессе транспортировки и упаковывания при контакте с поверхностями оборудования, рук рабочего персонала и из других источников», - объяснила заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИХП Олеся Савкина.

В свою очередь по внешнему виду (форме хлебцев, их виду на изломе и цвету) несоответствий не выявлено. К запаху и вкусу у экспертов тоже не возникло претензий. Также не было нареканий и по содержанию фосфора, калия, магния и железа, однако витаминов В1 и В2 в продукции оказалось «не так уж и много»,- пишут РИА Новости.