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Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае

«Очень тяжёлая» ситуация с природными пожарами прогнозируется в мае в России, масштабные бедствия может спровоцировать выжигание сухой травы на сельскохозяйственных землях, заявил глава Рослесхоза Иван Советников сегодня, 28 марта.

«Приближается май. По прогнозу, май будет очень тяжёлым. И тут в полный рост встают наши традиционные проблемы: сельхозвыжигание и ландшафтные пожары», - сказал советников на совещании «Леса России» на выставке-форуме «Россия».

Он подчеркнул, что выжигание сухой прошлогодней травы на сельхозугодьях - «совершенно незаконное деяние» и «никаких компромиссов быть не должно».

Рослесхоз будет «незамедлительно» обращаться в правоохранительные органы в случаях, когда регионы не справляются с полномочиями по борьбе с ландшафтными пожарами, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.

Более чем в 90% случаев причиной природных пожаров весной выступает человеческий фактор, подчеркнул глава службы.