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Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом

Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции РФ о признании эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом в пятницу сообщают российские СМИ со ссылкой на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталия Бородина.

Алла Пугачева. Фото Псковской Ленты Новостей

Бородин прикрепил к своему посту в Telegram-канале скриншот, на котором продемонстрирован запрос ведомства о внесении исполнительницы в список иноагентов. Таким образом он прокомментировал новость, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал о планах признать артистку иноагентом.

«Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет. Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать», — написал Виталий Бородин.

Как отмечает «Лента.Ру», ранее появилась информация, что Аллу Пугачеву могут внести в список иностранных агентов к ее 75-му юбилею, который наступит 15 апреля.