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Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права

Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.

Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля, пишет РИА Новости.