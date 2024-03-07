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Автоэксперт рассказал о минусах дополнительной шумоизоляции машины

Весной дорожный шум, возникающий от соприкосновения шипованной резины с асфальтом, часто наводит автомобилистов на мысль об улучшении шумоизоляции машины, пишет радио Sputnik . Это «хорошая штука», которая повышает комфорт водителя и улучшает звучание аудиосистемы, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Однако могут быть и негативные последствия, предупредил он.

«Некачественно сделанная шумоизоляция может привести к возникновению коррозии. Дело в том, что липкие клеевые слои, которые гасят вибрацию, наклеиваются непосредственно на металл. Если, например, в дверях не прикатать эту изоляцию достаточно хорошо специальным роликом, а наклеить ее абы как, то под ней могут возникнуть полости, в которых будет скапливаться конденсат. Это быстро приведет к коррозии металла на данной поверхности. То же самое происходит с поролоновой шумоизоляцией, которая легко накапливает влагу», – уточнил Антон Шапарин.

Нужно учитывать, что даже грамотно установленная дополнительная шумоизоляция имеет не только плюсы, но и минусы, добавил автоэксперт.

«Надо понимать, что полная шумоизоляция автомобиля – это, во-первых, недешево. Только по материалам, если брать качественные, она обойдется примерно в сорок тысяч рублей. Во-вторых, это дополнительный вес. Комплексная шумоизоляция прибавит машине до сотни килограммов, которые увеличат тормозной путь и расход топлива. Машина должна обладать избыточной мощностью (двигателя, – ред.), чтобы без усилий набирать скорость с дополнительным весом», – отметил Шапарин.

В любом случае проводить такие работы лучше в автосервисе, уверен эксперт.

«Можно сделать шумоизоляцию самостоятельно. Но это трудоемкий и длительный процесс, требующий сноровки и большого терпения. Поэтому, если есть возможность заплатить специалистам, лучше это сделать в сервисе», – рекомендует Антон Шапарин.