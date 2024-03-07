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Мединский сообщил, что учебники по истории для 5-9-х классов готовы

Учебники по истории для 5-9-х классов готовы, сейчас они на стадии рецензирования, публикация планируется уже в этом году. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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«Сейчас учебники для 5-9-х классов по истории готовы, по сути, потому что они сделаны на базе имеющихся учебников линейки (ректора МГИМО Анатолия - ред.) Торкунова и линейки вашего покорного слуги. Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году», - сказал он.

Мединский пояснил, что учебники не будут введены по всей стране одновременно. Все будет организовано постепенно путем апробации в разных регионах, пишет ТАСС. По его словам, это будут «лучшие учебники за последние 30 лет», но они тоже будут дорабатываться и после публикации.

Он также уточнил, что это будет единый курс истории, состоящий из двух томов: Истории России и Всеобщей истории. При этом, в 5-м классе будет только Всеобщая история (Рим, Греция, Восточная Римская империя, Индия), в которую также будут вплетены знания из истории России: Херсонес, Аркаим, Фанагория, скифы, сарматы и первые славяне.