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Готовивших теракт преступников задержали в Дагестане

Три преступника, которые планировали совершить террористические преступления, задержаны в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) на сайте.

Утром 31 марта НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим КТО. Источник в силовых структурах республики сообщал, что двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, пишет РИА Новости.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что при осмотре мест задержания преступников были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.