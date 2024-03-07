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Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ принять решения, которые позволят уменьшить время досмотра грузовиков на государственной границе с РФ до 10 минут. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации - не более 10 минут», - говорится в поручении документе.

Срок исполнения этого поручения - до 1 июля нынешнего года.