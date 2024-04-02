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В России и мире

Землянам придется впервые в истории скорректировать мировое время

03.04.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Примерно к 2029 году землянам придется впервые в истории скорректировать мировое время, «удалив» из него 1 секунду, заявил старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии МИИГАиК Павел Юзефович, комментируя исследование о том, что таяние полярных льдов замедляет скорость вращения Земли, а это влияет на глобальное исчисление времени.

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«Согласованность двух шкал времени - равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 - достигалась компромиссом - квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное "атомными" секундами, время от времени "подправляется" ровно на одну секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1», - рассказал Павел Юзефович

С момента введения шкалы UTC все секундные поправки имели положительный знак, и специалисты переживают, что «удаление» может грозить непредсказуемыми последствиями, пишет РИА Новости. По словам ученого, с 1972-го лишнюю секунду к мировому времени добавляли уже 27 раз, последняя корректировка произошла 1 января 2017-го.

Теги: #время
Источник: Псковская Лента Новостей
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