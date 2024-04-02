В России и мире

По Европейской России прокатится мощное похолодание

В начале этой недели европейская часть страны оказалась в эпицентре уникальной аномалии: температура вдруг стала июньской, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Чрезвычайно тёплый воздух в нашу страну забросил активный атлантический циклон. Но сейчас его центр сместился на восток Русской равнины, и запад региона, а также восток Старого Света оказались в зоне холодного фронта. Вчера он испортил погоду на Украине, а сегодня ненастье накроет уже Россию: облака протянутся от Оби до Балтики. Местами осадки будут довольно сильными: свыше 10–20 мм за сутки. Севернее линии Санкт-Петербург – Ханты-Мансийск дожди станут переходить в снег», - сообщили синоптики.

В зоне столкновения арктического холода и средиземноморского тепла резко усилится ветер. Штормовая зона охватит запад и северо-запад Русской равнины.

«Арктическое вторжение будет мощным, но вернуть зиму оно сумеет только на север Европейской России. В Поморье, Мурманской области, в Карелии и Ненецком Автономном округе завтра даже днём будет не выше −5°; в Ленинградской и Вологодской областях около 0°, а в средней полосе и на Юге показания термометров всего лишь вернутся в рамки апрельского климата, да и то ненадолго», - рассказали в метеоцентре.