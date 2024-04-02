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Умный сенсор на упаковке предупредит о повторной заморозке мяса

Сотрудники Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Н.Э. Баумана создали простой и экономичный сенсор для оценки качества мясных и рыбных продуктов. Его можно размещать на упаковках. Разработка поменяет цвет, если товар разморозили и снова заморозили или он свеж.

«Сенсор на 95% состоит из воды, а остальные 5% — это биосовместимый полимер поливинилацетат, краситель и специя куркумин, а также поваренная соль. Разработка может определять два параметра: свежесть и наличие повторной заморозки. При порче мяса, рыбы и морепродуктов рН меняется с нейтрального на щелочной, что вызывает изменение цвета куркумина с желтого на красно-оранжевый. А при разморозке продукта наш сенсор становится неоднородным», — сообщили в пресс-службе центра.

Изменения окраски и однородности сенсора можно увидеть невооруженным глазом, но возможно использование приложения для смартфона, отметили авторы проекта. Так как у устройства небольшие размеры, его легко можно интегрировать в используемые сейчас упаковки, либо сделать для него специальный дизайн, пишет «Известия».

Себестоимость компонентов — менее 5 рублей, однако создатели еще в процессе разработки дизайна и метода интеграции устройства, что может повлиять на конечную цену.

