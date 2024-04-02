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Какие льготы предоставляют своим работникам компании из регионов СЗФО в 2024 году

Работодатели регионов СЗФО чаще других в России предлагают ДМС своим сотрудникам. Аналитика сервиса «Банк данных заработных плат» hh.ru по итогам марта 2024 года показывает, внушительная доля льгот у компаний из регионов Северо-Запада приходится на добровольное медицинское страхование.

Такая льгота есть сразу у 69% компаний. Причем по сравнению с прошлым годом доля компаний, указавших, что у них есть такая опция в соцпакете выросла на 5%. В разрезе отраслей чаще всего ДМС предлагают ИТ-компании, ретейл, финансовый сектор и строительные компании. Если же сравнивать с общероссийским трендом, то аналитика показывает, что работодатели СЗФО чаще предлагают ДМС своим работникам, чем компании из других регионов: 69% против 66% в целом по РФ.

Инфографика здесь и далее: пресс-служба hh.ru Северо-Запад

Также довольно распространённая мера поддержки работников на Северо-Западе – корпоративная мобильная связь или её оплата (есть у 76% компаний). Чаще всего встречается в ИТ-секторе и телекоме, розничной торговле, а также у компаний из сферы перевозок и логистики.

На третьем месте по доле предложений для работников – питание (оплата или компенсация), есть у каждой пятой компании в СЗФО (19%). Чаще всего такой бонус предлагают работникам в сфере ретейла, ресторанно-гостиничном бизнесе и строительстве. У каждой шестой компании (15%) есть компенсация спорта или оплата фитнеса для работников. Реже всего местные компании страхуют жизни работников (такая льгота есть лишь в 7% компаний).

Предоставили работодатели также и информацию о том, какие средства они закладывают на данные льготы на рядового сотрудника. Так, больше всего компании тратят средств на доставку сотрудников до работы – порядка 40 тысяч рублей на год на одного работника. Еще около 20 тысяч уходит на оплату спорта или фитнеса для работников. На ДМС в год работодатели СЗФО сейчас затрачивают около 3,5 тысяч рублей на одного рядового работника. А на питание – 5 тысяч рублей.

