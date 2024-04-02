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Мишустин призвал упростить процедуру получения гражданства

Необходимо сделать все для упрощения процедуры получения гражданства РФ тем, кто хочет стать россиянами и кто достоин этого, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры », - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.

При этом Мишустин отметил, что это «такой тонкий вопрос, политический».