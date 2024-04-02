В России и мире

Названы региональные победители международного конкурса фотожурналистов World Press Photo

Снимки, посвященные землетрясению в Турции, ситуации на Украине и конфликту между Арменией и Азербайджаном, вошли в число победителей конкурса World Press Photo в европейском регионе. 24 победителя, шесть поощрительных премий и два специальных упоминания были выбраны независимым жюри из 61 062 заявок от 3 851 фотографа из 130 стран.

В категории «Одиночные снимки» победу одержал фотограф из Турции Адем Алтан со снимком, сделанным после землетрясения в городе Кахраманмараше на юге Турции 6 февраля 2023 года. На фото изображен сидящий посреди завалов Месут Ханчер, который держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, погибшую во сне при обрушении дома. В категории «Долгосрочные проекты» победила история немецкого фотографа Даниэля Чатарда об экологических активистах, противостоящих сносу деревень и вырубке лесов в процессе добычи угля в Германии. В категориях «Серия снимков» и «Открытый формат» победу одержали проекты, посвященные конфликту на Украине.

Отдельного упоминания жюри заслужил проект «В поисках бархатницы», в рамках которого азербайджанская журналистка Рена Эффенди занимается поиском на границе Армении и Азербайджана редкого вида бабочки - бархатницы Эффенди, названной в честь ее отца, советского и азербайджанского энтомолога Рустама Эффенди, - и параллельно затрагивает тему Нагорно-Карабахского конфликта.

«Каждый год члены жюри со всего мира просматривают десятки тысяч фотографий, чтобы найти те, которые визуально ошеломляют, рассказывают важные истории и представляют наш общий мир, - отметила исполнительный директор World Press Photo Джумана Эль Зейн Хури. - В подборку этого года вошли истории об отчаянии, голоде, войне и потерях, но также о настойчивости, мужестве, любви, семье, мечтах и таком количестве бабочек, которого никто не мог ожидать».

Глобальные победители конкурса, которые будут отобраны из числа региональных победителей, будут объявлены в Амстердаме 18 апреля, а на следующий день в голландской столице откроется флагманская выставка World Press Photo, на которой будут представлены снимки, победившие во всех категориях из всех шести регионов мира, пишет ТАСС.