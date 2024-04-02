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Дамбу прорвало в Оренбургской области, эвакуированы сотни человек

Дамбу прорвало в городе Орске Оренбургской области, которая защищала город от реки Урал. Она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы.

Фотографии: Telegram-канал Mash

В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, сообщила городская администрация в Telegram-канале.

«Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения», — говорится в публикации.

Подтоплена половина Старого города в Орске, есть опасность изоляции этого района от Нового города, пишет РИА Новости. При патрулировании района нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.

Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Власти призвали срочно доставить в ПВР жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, Рабочий. Известно о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.

Утром в субботу уровень воды в реке Урал в Орске стал критическим и составил 9,27 метра. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели.

В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.