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Автобусная компания корректирует работу из-за намерения Эстонии ограничить работу КПП

Автобусная компания LuxExpress, осуществляющая перевозку пассажиров через пропускной пункт Нарва - Ивангород на границе Эстонии и России, корректирует расписание из-за намерения Эстонии ограничить работу этого КПП. Об этом ТАСС сообщили в клиентской службе LuxExpress.

«Ночью граница будет закрыта. Мы изменили расписание с учетом планируемого режима работы погранпункта», - рассказали в LuxExpress.

В компании уточнили, что ночные рейсы автобусов с 2 мая будут отменены. Первый рейс из Таллина будет отправляться в 6:00, из Петербурга - в 7:30. Как следует из онлайн-расписания, ежедневно запланировано минимум семь рейсов в каждую сторону.

Также на данном направлении работает компания Ecolines и маршрутные такси.

Ранее Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел Эстонии сообщили, что хотят оставить погранпереход в Нарве открытым с 7:00 до 23:00 с мая. В настоящее время погранпереход Нарва - Ивангород, который из-за ремонта российской части функционирует исключительно как пешеходный, является ближайшим к Санкт-Петербургу КПП на границе ЕС и имеет важнейшее значение в том числе для Финляндии, где все автотранспортные КПП на границе с РФ закрыты с конца ноября 2023 года.