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Участники группы «Чай вдвоем» захотели снова выступать вместе

Участники группы «Чай вдвоем», распавшейся 12 лет назад, готовы снова выступать вместе, но только на корпоративах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что дуэт, в состав которого входили Денис Клявер и Станислав Костюшкин, согласен воссоединиться ради частных выступлений и исполнять исключительно хиты группы. При этом менеджеры Клявера обозначают, что стоимость такого концерта составит пять миллионов рублей, а представители Костюшкина, в свою очередь, называют сумму в четыре миллиона.

Как передает «Лента.ру», цена корпоратива отдельно с Клявером составляет 900 тысяч рублей. В то же время Костюшкин выходит на сцену за 1,6 миллиона рублей и 50 тысяч рублей требуется заплатить за его трансфер по Москве