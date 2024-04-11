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В Минфине ожидают принятия законопроекта о крипте в 2024 году

В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в этом году. Нормы могут одобрить уже до августа, в весеннюю сессию, считает директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

Он отметил, что Центробанк, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным условиям. Они придерживаются единой позиции — сфокусироваться следует на регулировании майнинга, а также использовании добытой в России криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности.

По концептуальным вопросам регулирования цифровой валюты и майнинга все ведомства достигли консенсуса, подтвердили в пресс-службе ЦБ.

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022-го, но он еще не прошел первое чтение. Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. В нем планируется также прописать ответственность за неисполнение новых требований, сообщал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В Ассоциации промышленного майнинга поддержали введение отрасли в правовое поле. Через несколько лет этот сегмент сможет передавать в казну государства 50–60 млрд рублей в год и больше, оценил директор ассоциации Сергей Безделов. Вполне вероятно, что такая заметная отрасль экономики зарегулируется уже в этом году, отметил он.

Легализация трансграничных расчетов с криптовалютой поспособствует дальнейшему развитию рынка, уверен эксперт. Это также поможет проведению платежей в условиях санкций со стороны Запада, пишут «Известия».