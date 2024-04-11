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Нотариусы рассказали, каким людям они откажут в приеме

Нотариусы откажут в приеме людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под действием медицинских препаратов, а также тем, кто плохо владеет русским языком и пришел без переводчика, рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

«В состоянии алкогольного опьянения люди не руководят своими действиями, плохо осознают суть происходящего или воспринимают действительность в искаженном виде. Поэтому, если человек придет к нотариусу навеселе, ему предложат перенести сделку на другой день», - объяснили в палате.

Критерии, по которым нотариусы оценивают степень опьянения, стандартные - нарушение координации движений, несвязная и нечеткая речь, состояние кожных покровов, скорость и адекватность мышления, отметили нотариусы.

В палата рассказали, что нотариус опирается на статью 177 Гражданского кодекса РФ. В ней указано, что сделка, совершенная гражданином, находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной.

Также среди причин для отказа в приеме - употребление некоторых медицинских препаратов либо воздействие наркотических веществ, а также наличие психических расстройств.

Кроме того, привести к отказу может незнание или слабое владение русским языком, пишет РИА Новости. Такому клиенту нотариус предложит прийти на сделку с переводчиком, добавил представитель Федеральной нотариальной палаты.