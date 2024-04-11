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В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении собственного мнения в судебных разбирательствах.

Она подчеркнула, что этот проект не поддержали также общество и эксперты.

В январе в Госдуму внесли законопроект, который вносит изменения в Семейный кодекс и определяет понятие «интересов ребенка» в статье 57 о праве ребенка выражать свое мнение. В настоящий момент в кодексе прописано, что ребенок имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, а учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. Законопроектом исключается эта норма и предлагается установить, что обязателен учет мнения родителей, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Кроме того, к перечню интересов детей авторы относят получение воспитания и образования, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, пишет РИА Новости.

«Это не та инициатива, которая будет поддержана обществом. Мы уже обсуждали с экспертами, наш комитет отрицательно отнесся к этой инициативе, как впрочем и все эксперты, которые занимаются вопросами материнства, отцовства и детства. Инициатива не нашла поддержки в обществе, и авторы остались с ней один на один», - ответила Нина Останина.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства также не поддержал этот законопроект, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.