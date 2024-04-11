В России и мире

Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране

По предварительным данным, в Иране сейчас остаются несколько десятков туристов из России, они находятся в экскурсионных турах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В Иране на настоящий момент в экскурсионных турах есть организованные туристы из России – но их, по предварительным данным, очень мало – десятки. На направлении есть также небольшое количество самостоятельных путешественников», - отметили в ассоциации.

В Иране минувшей ночью заявили, что нанесли удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильскими ВВС иранского консульства в Дамаске в начале апреля, когда погибли несколько офицеров. В атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотников.

В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль. При этом миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав США «держаться подальше».