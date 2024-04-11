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В России хотят выдавать сертификаты на газификацию домов

Россиянам предлагают выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ» подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В настоящее время во многих субъектах некоторым категориям граждан предоставляются различные меры по компенсации части затрат на газификацию из регионального бюджета. В частности, они реализуются в Московской, Нижегородской, Ленинградской областях, Башкирии, Татарстане и других», — говорится в пояснительной записке к документу.

В нем отмечается, что в большинстве регионов получить эту компенсацию можно только после оплаты соответствующих услуг. При этом стоимость подключения газового оборудования варьируется от 70 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от региона и организации-подрядчика, пишут «Известия». Такая сумма существенна не только для малоимущих, подчеркивается в документе.

«Вместе с тем, одна из ключевых проблем — нехватка средств собственников жилых домов для проведения газификации до фактического выполнения работ. Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента, программа стала бы доступна большему количеству граждан», — сообщается в пояснительной записке.

Номинал, порядок предоставления, а также перечень категорий граждан, которым будет положена такая помощь, авторы законопроекта предлагают устанавливать самим властям субъектов в зависимости от стоимости этих услуг.