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Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян

Исторический минимум желающих уехать на ПМЖ за рубеж россиян объясняется удовлетворенностью уровнем и качеством жизни жителей страны, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Чем более спокойная ситуация, чем больше человек удовлетворен уровнем и качеством жизни, чем больше он осознает свою причастность к целому, к российской нации, к российскому обществу, тем меньше желающих уехать, даже на словах. Да, у нас всё непросто, у нас боевые действия, у нас санкционная война. С другой стороны, у нас экономический рост, исторический минимум безработицы, повышение доходов, рост востребованности людей. Причем людей не только с хорошим образованием в развитых многонаселенных мегаполисах, но и в глубинке. У нас целое поколение людей, которые считали себя фактически вычеркнутыми из жизни, воспряли духом», — сказал Валерий Федоров.

Кроме того, важным фактором снижения желания уехать из страны стала антироссийская риторика, которую используют зарубежные страны, для которых все жители страны стали «плохими русскими», пишут «Известия».