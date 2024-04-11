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Разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян снизился до 5,6 тыс

Разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года составила 5,6 тысячи рублей, следует из статистики Соцфонда. Разрыв снизился впервые как минимум за 2,5 года (данные публикуются с октября 2021-го). До этого он постепенно рос с 3 тысяч в 2021-м до 5,9 тысячи в 2023-м.

Дело в том, что средние пенсии по старости работающих граждан росли быстрее. К 1 января 2024-го они увеличились на 13% за год, до 17,9 тысячи. Тогда как выплаты незанятых — только на 8% до 23,5 тысяч.

То, что выплаты работающим гражданам растут быстрее, может быть связано с изменениями возрастной структуры пенсионеров в связи с реформой, полагает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, выплаты у тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, оказываются выше за счет дополнительного стажа и пенсионных баллов.

«Еще один фактор — личные стратегии пенсионеров, когда для повышения выплат они увольняются и какое-то время не работают. По закону, при потере места таким гражданам индексируют начисления в полном размере. А затем они возвращаются к трудовой деятельности, но уже с более высокими пенсиями. Это явление становится достаточно распространенным», — рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Кроме того, по словам эксперта, индексация пенсий у неработающих граждан была значительно ниже, чем годом ранее (4,8% против 18,6%), пишут «Известия». По данным Росстата и Соцфонда, численность работающих пенсионеров с 2015 года сократилась почти вдвое — с 15 млн до 7,8 млн в 2024-м.