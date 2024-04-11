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На что готовы пойти жители СЗФО, чтобы работать максимально эффективно

Служба исследований hh.ru на основе ответов жителей регионов СЗФО, выяснила, к каким методом им приходится прибегать, чтобы быть максимально продуктивными на работе.

Исследование показало, что местные работники по большей части стараются использовать экологичные методы повышения своей производительности труда на работе. Так, больше половины (67%) опрошенных готовы пройти дополнительное обучение или даже освоить новую технологию. Причем по сравнению с жителями из других федеральных округов – это самый высокий показатель. Еще 50% добавили, что полноценный сон и занятия спортом помогут высокой эффективности на работе. Кроме того, 50% респондентов также вносят рационализаторские предложения и пытаются улучшать рабочие процессы.

Инфографика: пресс-служба hh.ru Северо-Запад

Интересно, что по мнению 36% общение с коллегами плохо влияет на их эффективность и они стараются уменьшить время этого «пустого» общения на работе. Каждый третий (33%) в рабочее время стараются минимально заходить в соцсети или вообще отказаться от их просмотра. 28% смогли перестроить рабочие графики под своё время эффективной работы, например, начинают работать в ранее время (6-7-8 утра) или наоборот в более позднее время (10-11 дня).

Между тем есть и менее «здоровые» варианты повышения эффективности на работе. Например, 6% жителей СЗФО вынуждены брать работу на дом, а 8% добровольно берут переработку (2-3 часа в среднем). А 6% работников просто отказались от обеда и трудятся в это время. При этом каждый десятый опрошенный (6%) в СЗФО и хотел бы повысить свою эффективность, но не может, считая, что уже работает на пределе своих возможностей.