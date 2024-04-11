Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
места для выпускного
Сергей Федосеев о работе в округе
тендер от ПЭМЗ
уютный город своими руками
услуги в цифре
ответы на все вопросы
поездки с выгодой
Господин Рейтингомер
Онлайн-викторина про Псковскую область
ФКГС поселок Панино
 
 
 
ещё В России и мире 11.04.2024 13:143 Псковский завод произвел систему снабжения техническими газами для «Ангары-А5» 15.04.2024 09:000 На что готовы пойти жители СЗФО, чтобы работать максимально эффективно 15.04.2024 08:400 Разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян снизился до 5,6 тыс 15.04.2024 08:200 Какие посты в соцсетях могут навредить карьере 15.04.2024 08:000 В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов 15.04.2024 07:200 Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:068 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 10.04.2024 18:054 Архиепископ Егорьевский Матфей назначен игуменом Псково-Печерского монастыря 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 08.04.2024 17:551 Рейтингомер: отставка недели, «из СИЗО на СВО» и взлет по профсоюзной линии 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

На что готовы пойти жители СЗФО, чтобы работать максимально эффективно

15.04.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Служба исследований hh.ru на основе ответов жителей регионов СЗФО, выяснила, к каким методом им приходится прибегать, чтобы быть максимально продуктивными на работе.

Исследование показало, что местные работники по большей части стараются использовать экологичные методы повышения своей производительности труда на работе. Так, больше половины (67%) опрошенных готовы пройти дополнительное обучение или даже освоить новую технологию. Причем по сравнению с жителями из других федеральных округов – это самый высокий показатель. Еще 50% добавили, что полноценный сон и занятия спортом помогут высокой эффективности на работе. Кроме того, 50% респондентов также вносят рационализаторские предложения и пытаются улучшать рабочие процессы.

Инфографика: пресс-служба hh.ru Северо-Запад

Интересно, что по мнению 36% общение с коллегами плохо влияет на их эффективность и они стараются уменьшить время этого «пустого» общения на работе. Каждый третий (33%) в рабочее время стараются минимально заходить в соцсети или вообще отказаться от их просмотра. 28% смогли перестроить рабочие графики под своё время эффективной работы, например, начинают работать в ранее время (6-7-8 утра) или наоборот в более позднее время (10-11 дня).

Между тем есть и менее «здоровые» варианты повышения эффективности на работе. Например, 6% жителей СЗФО вынуждены брать работу на дом, а 8% добровольно берут переработку (2-3 часа в среднем). А 6% работников просто отказались от обеда и трудятся в это время. При этом каждый десятый опрошенный (6%) в СЗФО и хотел бы повысить свою эффективность, но не может, считая, что уже работает на пределе своих возможностей.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли заканчивать отопительный сезон в Пскове?
В опросе приняло участие 282 человека
15.04.2024, 09:000 На что готовы пойти жители СЗФО, чтобы работать максимально эффективно 15.04.2024, 08:401 Разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян снизился до 5,6 тыс 15.04.2024, 08:200 Какие посты в соцсетях могут навредить карьере 15.04.2024, 08:000 В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов
15.04.2024, 07:401 Потребительский спрос резко упал в Псковской области в 2023 году по сравнению с 2022-м 15.04.2024, 07:200 Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян 15.04.2024, 07:000 В России хотят выдавать сертификаты на газификацию домов 14.04.2024, 22:000 Врач назвала еду опаснее жирной колбасы и соли
14.04.2024, 21:400 Международный турнир по волейболу прошел в Себежском районе 14.04.2024, 21:200 Четырехлетнему ребенку сломало руку дверью автобуса 14.04.2024, 21:060 Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности 14.04.2024, 21:000 Перечислены последствия дефицита мелатонина
14.04.2024, 20:400 Умерла актриса из «Дальнобойщиков»  Инна Головина 14.04.2024, 20:230 Банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове 14.04.2024, 20:040 Колдун из Порховского района Виталий Рожков продолжил участие в «Битве экстрасенсов» 14.04.2024, 19:450 Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
14.04.2024, 19:222 Более 2 тысяч человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства 14.04.2024, 19:000 Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года 14.04.2024, 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 14.04.2024, 18:200 Подозреваемую в краже псковичку задержали росгвардейцы 
14.04.2024, 18:000 Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая станут доступнее 14.04.2024, 17:414 В Совбезе заявили, что для защиты традиционных ценностей нужен международный механизм 14.04.2024, 17:200 Автоволонтеров для перевозки раненного аиста ищут в Псковской области 14.04.2024, 17:020 Псковской области вручили награды за первое место в номинации «Лучший субъект России по поддержке ТОС»
14.04.2024, 16:400 Оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение - 2024» проходит в Псковской области 14.04.2024, 16:202 Рынок вторичного жилья в России перешел к стагнации 14.04.2024, 16:050 Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака» 14.04.2024, 15:451 Псковичей приглашают на службу в полицию Гдова
14.04.2024, 15:230 Умеренные дожди и температура до +10 градусов ожидается в Псковской области 15 апреля 14.04.2024, 15:000 Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза 14.04.2024, 14:400 Псковича на автомобиле Hyundai Galloper черно-серебристого цвета разыскивают в Псковской области 14.04.2024, 14:204 Флагманские школы будут принимать детей с седьмого класса
14.04.2024, 14:000 Спортсмены белорусской сборной по биатлону зарегистрировались на псковский триатлон 14.04.2024, 13:400 Банки стали чаще отказывать в ипотеке россиянам из-за долгов 14.04.2024, 13:181 Российские виноделы на фоне нового акциза планируют повысить цены на вино 14.04.2024, 12:540 26% псковичей проведут летние отпуска в поездках по России – опрос
14.04.2024, 12:302 Мошенники две недели запугивали российскую пенсионерку и заставили ее отдать 5 млн рублей 14.04.2024, 12:050 Реставраторы приступили к изготовлению железной решётки-герсы для Псково-Печерского монастыря 14.04.2024, 11:420 Количество подтопленных весенним паводком домов в России превысило 14 тысяч 14.04.2024, 11:200 Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году
14.04.2024, 11:000 Специалисты МЧС России спасли собаку и дома от огня в Псковской области 14.04.2024, 10:432 Жители крупных регионов могут накопить на «двушку» за пять лет - исследование 14.04.2024, 10:202 Спрос на дачи в России рекордно вырос на 31% 14.04.2024, 10:000 Времена правления Александра Невского обсудят на лекции в Пскове
14.04.2024, 09:400 Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания 14.04.2024, 09:200 Внедорожник врезался в припаркованный автомобиль и перевернулся на улице Крупской в Пскове 14.04.2024, 09:000 В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и индивидуальным предпринимателям 13.04.2024, 22:460 Три автомобиля столкнулись на трассе Псков – Палкино
13.04.2024, 22:000 Рейдовые мероприятия провели сотрудники МЧС в Невельском районе 13.04.2024, 21:400 Чемпион мира примет участие в псковском триатлоне 13.04.2024, 21:200 Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией 13.04.2024, 21:018 Армен Мнацаканян призывает оказать помощь в восстановлении пострадавшего от пожара монастыря
13.04.2024, 21:000 Как изменятся цены на бензин и дизель в 2024 году, рассказал эксперт 13.04.2024, 20:400 Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 16 и 17 мая 13.04.2024, 20:200 Кабмин утвердил стратегическое направление в цифровой трансформации соцсферы 13.04.2024, 20:068 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области
13.04.2024, 20:000 Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с картами 13.04.2024, 19:400 Прокурор региона примет граждан в Великих Луках 13.04.2024, 19:220 О ходе строительства парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове рассказал инвестор 13.04.2024, 19:200 Безработная псковичка стала фигуранткой уголовного дела из-за фиктивной регистрации россиян
13.04.2024, 19:002 Эксперт рассказал о конкуренции за трудовые ресурсы в России 13.04.2024, 18:560 В Пскове ремонтируют ограждение церкви из списка ЮНЕСКО, в которое въехал автомобиль 13.04.2024, 18:400 Почти 1,5 тысячи человек проверили в Псковской области в ходе операции «Рецидив» 13.04.2024, 18:200 Насколько охвачена сельская местность в Псковской области аптечной сетью, рассказали статистики
13.04.2024, 18:000 Псковские сотрудники МЧС стали участниками турнира по мини-футболу в Новгороде 13.04.2024, 17:400 Великолукская полиция приглашает на работу психолога 13.04.2024, 17:240 Концентрация березовой пыльцы в Пскове ожидается экстремально высокой – синоптики 13.04.2024, 17:200 Банки стали чаще отказывать в ипотеке россиянам из-за долгов
13.04.2024, 17:140 Безруков и Хабенский приедут в Псковскую область на празднование Дней Пушкинской поэзии 13.04.2024, 17:090 Знак «Псков. Город воинской славы» обновляют в Черехе 13.04.2024, 17:010 Не верю! 13.04.2024, 17:000 Пенсионерки из Пскова и Острова отдали мошенникам почти 1 млн рублей
13.04.2024, 16:480 Псковское «Яблоко» отреагировало на внесение Николая Кузьмина* в реестр иноагентов 13.04.2024, 16:400 Археологи исследуют селище на погосте Выбуты 13.04.2024, 16:200 Средняя стоимость загородной недвижимости в России за год выросла на 30% 13.04.2024, 16:000 Порховичка с неизлечимым заболеванием смогла получить средства реабилитации после вмешательства прокуратуры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru