В России и мире

Эксперт рассказала, почему невыгодно брать отпуск в мае

Россиянам будет невыгодно брать отпуск в мае, поскольку из-за праздничных дней рабочих будет меньше, сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«С финансовой точки зрения, май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные», - сказала Татьян Нечаева.

Она объяснила, что при включении в отпуск праздничных майских дней, только 1 и 9 мая не будут учитываться в отпускные и продлят период отдыха на два дня. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается, пишет РИА Новости.