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В России проведут ревизию контрольных работ на предмет их нужности

Рособрнадзор проанализирует, насколько обосновано проведение тех или иных региональных и школьных контрольных работ. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные, пишет ТАСС.

«Вот сегодня Рособрнадзор как раз работает над тем, чтобы посмотреть, где такие работы в регионах обоснованы, а где это просто "вот давайте проведем контрольную работу, потому что вроде как по традиции уже ее проводили". А может, даже в конкретной школе решили - а давайте контрольную сделаем. Иногда спрашиваешь, почему? Как-то так привыкли», - пояснила Ольга Казакова.

Она добавила, что на основе результатов, хотя бы промежуточных, комитет примет решение, нужны ли какие-либо законодательные изменения по этому вопросу.

«Все должно вести к какому-то результату, а не быть ради того, что "смотрите, сколько мы контрольных провели"», - подчеркнула депутат.

По словам Ольги Казаковой, помимо всероссийских проверочных работ раз в год регионы также имеют право проводить свои контрольные работы.

«И многие регионы бились и говорили, что им нужен свой срез знаний, так как есть определенная специфика, в частности, по профессиям. Например, региону важно посмотреть, что у них с физикой. У них допустим, много предприятий, где нужны будут физики, инженеры, химики. Или город даже может такой сделать срез», - уточнила депутат.