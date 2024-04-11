В России и мире

Глава Роспотребнадзора заявила о рисках «направленной эволюции вирусов»

В мире растут риски эволюции вирусов при применении методов синтетической биологии, появился новый комбинированный риск применения искусственного интеллекта в биотехнологических исследованиях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Также хотела бы обратить внимание на кризис внедрения биотехнологий и достижений в сфере искусственного интеллекта. Это достаточно новый вызов, но необходимо отметить, что растут риски направленной эволюции вирусов с применением методов синтетической биологии. Возник новый комбинированный риск применения искусственного интеллекта в биотехнологических исследованиях», - сказала Попова на первой Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Кроме того, глава ведомства отметила, что «мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут», пишет «Интерфакс».

«Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, усиливаются, распространяются на новые территории вспышки опасных лихорадок Эбола и Марбург, в том числе в Африке (...) Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа», - заявила Попова.