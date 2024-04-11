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Самые старые в мире сиамские близнецы скончались в США

Самые старые из ныне живущих сиамских близнецов в мире умерли в возрасте 62 лет в больнице университета Пенсильвании в Филадельфии (США), об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Причина смерти не разглашается.

Сиамские близнецы Лори и Дори. Фото: Guinnessworldrecords

Близнецы Лори и Дори (позднее Джордж) Шаппелл родились 18 сентября 1961 года в Ридинге, на юге Пенсильвании. У них были частично сросшиеся черепа, общие жизненно важные кровеносные сосуды и 30% мозга (лобная и теменная доли). Лори была здорова, у Дори была расщелина позвоночника, и она не могла ходить. Она передвигалась на коляске, которую толкала сестра-близнец. В 2007 году Дори объявила, что ощущает себя мужчиной, с тех пор стала именоваться в СМИ Джорджем, пишет РБК.

У Шапеллов были разные занятия и интересы. Джордж сделал карьеру кантри-певца, Лори работала в больничной прачечной в 90-е годы, строя свой график с учетом выступлений Джорджа, в ходе которых они путешествовали по всему миру. Они жили в квартире с разными спальнями, и ночевали по очереди в своих комнатах. На момент рождения близнецов медицинские технологии разделения еще не были отработаны, но и гораздо позже, в 2002 году, в интервью газете Los Angeles Times Лори сказала: «Я не верю в разлуку».

Как поясняет Книга рекордов Гиннесса, близнецы Шаппелл скончались в возрасте 62 года 202 дня — на девять лет старше, чем вторые по возрасту сиамские близнецы. В 2015 году они обогнали по возрасту Марию и Дарью Кривошляповых, которые умерли в возрасте 53 лет.