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Отели и гостиницы в России обяжут создавать условия для инвалидов

Отели и гостиницы должны будут создать условия для отдыха людей с инвалидностью — речь идет о появлении специальной инфраструктуры и сопровождающего персонала. Такие поправки для внесения в Госдуму подготовили главы комитетов по молодежной политике от фракции «Единая Россия» Артем Метелев, по туризму и развитию инфраструктуры от фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев и другие депутаты.

«Проект закона разработан в целях реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, а также обеспечения доступности туристского продукта для инвалидов и создания условий для их беспрепятственного доступа к объектам», — говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что улучшение доступности таких услуг для людей с ограниченными возможностями повысит качество их жизни, увеличит возможности для реабилитации, а также позволит больше интегрироваться в общественную жизнь. Кроме того, это благоприятно скажется на развитии сферы туризма и на увеличении спроса, считают авторы инициативы, пишут «Известия».

«Вопрос о развитии инклюзивного туризма был поднят на рабочем совещании 1 марта в рамках деятельности комиссии при президенте РФ по делам инвалидов», подчеркивается в законопроекте. После чего и были предложены соответствующие поправки.

Также авторы инициативы указывают на то, что сегодня в законе «Об основах туристкой деятельности в РФ» не содержится требований в части доступности объектов для людей с инвалидностью (в том числе для детей), как и к таким услугам, оказываемым этой категории лиц. Эти условия как раз и предлагается разработать.

Документ также определит основные гарантии для туристов с инвалидностью — в частности, обеспечение беспрепятственного доступа к гостиницам, отелям, домам отдыха, получение необходимого сопровождения и помощи, появление адаптированных систем навигации и информационных сервисов. Кроме того, согласно проекту, туристические услуги для людей с ограниченными возможностями должны будут оказывать сотрудники, которые прошли соответствующее обучение.

«Минэкономразвития, Минтруд поддержали этот законопроект. Мы ожидаем, что в ближайшее время он может быть внесен Госдуму, что позволит людям с инвалидностью наконец-то увидеть страну. С другой стороны, предстоит много работы по обеспечению доступностью этих объектов», — пояснил Артем Метелев.

