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Врач дала совет по профилактике деменции

Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.

«Это активный образ жизни — движение, прогулки на свежем воздухе в течении 40 минут ежедневно без остановки. Потому что во время ходьбы вырабатываются особые вещества в мышцах, они называются миокины. Они предотвращают от различного повреждения все органы и ткани, и в том числе улучшают когнитивные функции памяти, внимания, мышления», — отметила Наталья Щипицына.

Деменция — это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела, пишет РИА Новости.