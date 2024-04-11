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Эксперт назвал последствия покупки дешевых запчастей

Рост продаж автомобилей из КНР в России привел к появлению на рынке новой разновидности контрафакта, отметил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин. По его словам, теперь автовладелец рискует при выборе той или иной запчасти столкнуться с изготовленной в Китае подделкой китайского же оригинала. Чтобы не проиграть в этой «лотерее», надо тщательно выбирать торговую площадку для покупки деталей, сказал автоэксперт.

«Главный совет – это не покупать где попало. Есть крупные торговые сети, есть известные на маркетплейсах продавцы, у которых хороший рейтинг. Проблема заключается в том, что на рынке появились китайские подделки китайских же оригинальных запчастей. Поэтому здесь важно, чтобы продавец был проверенным, известным. Желательно, чтобы этот человек или организация обладали на рынке какой-то репутацией», – посоветовал Максим Ракитин.

Автоэксперт рекомендует также обращать внимание на цену товара и не «вестись» на подозрительно дешевые предложения.

«Дешево и хорошо не бывает. Если вы видите, что на рынке ваша деталь стоит условно тысячу рублей, а где-то ее предлагают за триста, утверждая, что это таможенный конфискат, что покупали по старым ценам в 2021 году, что это распродажа склада, прямые поставки из подвалов Гонконга и все остальное, то на это реагировать не надо. Не бывает никакого таможенного конфиската, его не существует в природе. А курс юаня к доллару для всех одинаковый. Так что в подавляющем большинстве случаев откровенно дешевые запчасти – это подделка», – уверен Максим Ракитин.

Даже на незначительных, как вам кажется, деталях экономить не надо, пишет радио Sputnik со ссылкой на автоэксперта.

«Есть такая фраза: "кроилово ведет к попадалову". Сэкономил деньги, чтобы потом переплатить. В автомобиле вообще нет неважных деталей. Например, дешевая лампочка в фаре погаснет на неосвещенной дороге как раз перед тем, как на вас выскочит из леса кабан. Или плохие тормозные колодки слетят на скорости. Поддельный масляный фильтр не позволит маслу охлаждать двигатель, и у вас "закончится" мотор. Это случится не сразу, но случится. Так что не стоит участвовать в этой лотерее, потому что в итоге вас может ожидать больница или кладбище», – предостерег Максим Ракитин.