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Почти 2,5 млн упаковок фальсифицированных лекарств было изъято из оборота в РФ в 2023 году

Росздравнадзор в 2023 году изъял из обращения почти 2,5 млн упаковок недоброкачественных и фальсифицированных лекарств. Об этом говорится в докладе о результатах работы Минздрава России в 2023 году, подготовленном к итоговому заседанию коллегии министерства.

«Изъято из обращения 2 428 100 упаковок недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств. Ограничено обращение 7 421 977 единиц недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных медицинских изделий», - говорится в докладе.

При этом отмечается, что по данным за 2019-2023 годы почти в 2,6 раза снизилось количество лекарственных средств, не соответствующих установленным требованиям законодательства, на фармацевтическом рынке России. Также за прошлый год Росздравнадзор зарегистрировал более 2,5 тысяч медицинских изделий - более 1 тысячи из них российского производства, пишет ТАСС.