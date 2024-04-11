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В России и мире

Хакеры атаковали более 19 млн пользователей Android из России

23.04.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Киберпреступники резко увеличили число атак на российских пользователей Android-смартфонов. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского».

«За I квартал 2024-го количество атак на пользователей мобильных устройств выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые три месяца хакеры атаковали более 19 млн человек», — отметил эксперт по кибербезопасности в компании Дмитрий Калинин.

Самые популярные киберугрозы — вирусы Dwphon и Mamont. Первый собирает информацию о зараженном устройстве и личные данные его владельца, а также сведения об установленных приложениях. Он может без ведома пользователя загружать на смартфон различные программы, в том числе рекламное и вредоносное ПО, подчеркнул специалист. В свою очередь, Mamont представляет собой программу для выманивания платежных данных людей, кроме того, он способен получать доступ к SMS на гаджете, подчеркнул специалист.

«Обычно злоумышленники распространяют вирусы под видом легитимного ПО на сторонних площадках. Некоторые разновидности встречаются и во встроенных сторах. Однако в случае с Dwphon жертва получает зараженное устройство прямо из коробки, то есть купив его в магазине», — рассказал Дмитрий Калинин.

Здесь речь идет о предустановленных зловредах — в таких случаях цепочка поставки девайса на каком-то из этапов оказывается скомпрометирована и в этот момент злоумышленники внедряют такое ПО, пишут «Известия». Причем производитель и другие участники цепочки, вероятнее всего, об этом даже не знают, добавил он. По словам эксперта, в первую очередь речь идет об OEM-смартфонах (эти гаджеты может заказать любая компания, которая не занимается производством таких устройств).

Теги: #телефон
Источник: Псковская Лента Новостей
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